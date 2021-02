Lien Van de Kelder en tientallen leerlingen protesteren tegen stelplaats De Lijn in Zurenborg: "Vanaf vandaag staan de bussen hier illegaal"

Vandaag is de laatste dag van de vergunning voor de stelplaats. "Vanaf vandaag heeft De Lijn hier dus illegaal een stelplaats", zegt Van de Kelder. "In de buurt van de stelplaats zijn er zes scholen. Een daarvan bevindt zich zelfs in de straat van de stelplaats. We staan hier vandaag met een papieren ketting om zo de stelplaats symbolisch afsluiten."