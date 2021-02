Amerikaanse Senaat keurt coronahulpplan van president Biden goed, dankzij stem van vicepresident Harris

Daarmee is de kous nog niet helemaal af. Het ontwerp was al eerder door het Huis van Afgevaardigden goedgekeurd, maar omdat er in de Senaat enkele wijzigingen zijn aangebracht, moet het nu opnieuw naar het Huis voor bevestiging.

Het is de bedoeling om het plan in maart in werking te laten treden. Dan lopen eerdere steunmaatregelen van het Congres af, maar wellicht is de coronacrisis dan nog niet achter de rug en zeker de economische gevolgen daarvan niet.