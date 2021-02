Antwerpse parket opent onderzoek naar mogelijke fraude bij Let's Go Urban van Open VLD-politica Sihame El Kaouakibi

Het Antwerpse parket heeft een onderzoek geopend naar mogelijke fraude bij de vzw Let's Go Urban van Open VLD-politica en sociaal onderneemster Sihame El Kaouakibi. Dat is bevestigd aan onze redactie. "Het parket is ambtshalve met een onderzoek gestart", luidt het. De federale gerechtelijke politie van Antwerpen heeft een aanvankelijk proces-verbaal opgesteld en zal een onderzoek voeren.