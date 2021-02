Bakkers uit Aalst maken vaccintaart: “Gebak om de inenting te vieren”

Maar Abdel en Mohammed Bouakline houden zich niet alleen bezig met het bakken van taarten. Ze zijn ook gepassioneerd door brood. Vooral dan door de klassieke recepten. “Op dit moment zijn we op zoek naar traditionele broodrecepten van bakkers uit Aalst en omstreken”, vertelt Mohammed Bouakline. “We willen zo een oude traditie in ere houden. Het leuke aan oude recepten is dat er steeds wordt gewerkt met pure grondstoffen. Daar proberen wij ook op in te zetten. Wij werken uitsluitend met ambachtelijke producten uit de buurt, zoals boter, room en melk. In oude recepten zien we dat ook terugkomen.”