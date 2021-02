Beringen deelt computers uit aan kansarmen, om digitale kloof te verkleinen

Alleen een computer of smartphone bezitten is niet voldoende om digitaal mee te zijn. Daarom voorziet de stad nog iets extra naast de toestellen zelf: 'digicheques'. Daarmee kunnen inwoners hulp inroepen van informaticaspecialisten. Het gaat om getrainde informaticastudenten die mensen thuis zullen helpen met alles wat digitaal is. Ze kunnen je bijvoorbeeld leren videochatten of foto's op je computer zetten.

Jens Hermans is een van die studenten. "Ik heb al een vrouw geholpen die met haar laptop niet op het internet geraakte. Het was een probleem waar ik zelf niet bij stil had gestaan, omdat ik het zo vanzelfsprekend vond. Dus door met andere mensen in contact te komen, leer ik zelf ook veel bij."

Op de website van Beringen vind je meer info over de digipakketten en over de digicheques.