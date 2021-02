Kapsalons, vakantieparken, campings en dierentuinen mogen weer open: dit heeft het Overlegcomité beslist

Het stond in de sterren geschreven dat de verschillende regeringen in ons land ervoor zouden opteren om te kapsalons opnieuw te laten openen, ook al zitten de coronacijfers nog lang niet op het punt dat eerder als voorwaarde voor versoepelingen werd aangegeven.

Maar de regeringen keken naar eigen zeggen naar de "sociale nood". "Het Overlegcomité is er zich van bewust dat lichaamsverzorging belangrijk is voor hoe we ons voelen", verwoordde premier Alexander De Croo het op de persconferentie na het Overlegcomité. En hoe we ons voelen, bepaalt sterk hoe we de pandemie kunnen verdragen, voegde hij eraan toe. Eens naar de kapper kunnen gaan, is met andere woorden "een mogelijkheid voor ons om ons beter te voelen in een moeilijke periode".

Vanaf 13 februari kunnen de kappers dus weer hun scharen bovenhalen. Maar dat zal onder strengere voorwaarden moeten gebeuren, dan het geval was na de eerste sluiting: