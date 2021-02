Meer studenten met hogere scores en niet meer afhakers: Odisee hogeschool tevreden over examens in coronatijden

"We zien duidelijk dat online-onderwijs een aantal voordelen biedt", zegt Ann Martine, directeur onderwijs. De hogeschool heeft enorm geïnvesteerd in online les geven. "Na corona zullen we proberen de voordelen van gemengd onderwijs - met een combinatie van fysiek en digitaal lesgeven- verder te benutten. Zo hebben we onder andere gewerkt met kennisclips, filmpjes van zo'n 20 minuten waar een docent een uitleg geeft over een lesonderwerp. We hebben gemerkt dat studenten die clips vaak bekijken, ook na de lessen. Met die korte clips willen we zeker blijven werken."

Ann Martin onderstreept wel dat het heel belangrijk is dat praktijklessen en stages grotendeels wel zijn kunnen blijven doorgaan. Anders zouden er veel grotere problemen geweest zijn. Ook zegt ze dat de psychosomatische klachten van studenten wel zijn toegenomen. Ook dat is iets waar er absoluut aandacht aan moet worden besteed.