Boomstammen in Herentals om mountainbikers tegen te houden, doorgezaagd met kettingzagen

De Kempense Heuvelrug is een van de drukste mountainbikegebieden in Vlaanderen. "Vroeger was het startpunt van de mountainbikeroute aan de Kruisweg. Het startpunt werd onlangs verlegd naar een plek met meer parking", vertelt Verraedt. "Aan die parking start dus een nieuwe zwarte, technische route. Van daaruit kunnen ze nu ook in het Kruisbergbos geraken. Zo moeten ze dus niet meer op de Kruisweg zijn."