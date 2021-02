Campagne moet Brusselse zorgverleners overtuigen zich te laten vaccineren

In het Brussels Gewest zijn er al 28.696 vaccins geleverd aan de Brusselse instellingen. Op basis van de aanvraag moeten die volstaan voor de vaccinatie van 92 procent van de bewoners en 59 procent van het zorgpersoneel. Genoeg vaccins dus, maar dat lijkt niet het probleem. Wel dat de vaccinatiebereidheid van zorgpersoneel een stuk lager dan in Vlaanderen. In Brussel wil 40% zich niet laten vaccineren, in Vlaanderen is dat amper 6%. Daar moet de campagne verandering in brengen.