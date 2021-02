Christopher Plummer, alias kapitein Von Trapp in "The sound of music", overleden

Plummers filmcarrière begon in 1958 met een rol in "Stage struck". Na "The sound of music" in 1965 volgden een aantal succesvolle films, waaronder "Battle of Britain" (1969), "Star Trek VI: The undiscovered country" (1991), "Malcolm X" (1992) en "Twelve monkeys" (1995). In 1999 won hij veel prijzen voor zijn vertolking van een televisiejournalist in "The Insider".