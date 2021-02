Dag van de Academies dit jaar coronaproof, zorgen om dalende inschrijvingscijfers in deeltijds kunstonderwijs

“Sommige academies gaan spectaculair achteruit. Die mensen moeten een ondersteuning krijgen, zoals elke sector in nood”, zegt Bart Jonckers, coördinator van de Dag van de Academies en zelf ook directeur van een academie. “Zoals in elke onderwijsinstelling wordt er op 1 februari geteld hoeveel leerlingen we hebben. Op basis daarvan krijgen we een urenpakket om volgend jaar de lessen te kunnen organiseren. Academies die willen uitbreiden zullen hun plannen misschien moeten uitstellen.”