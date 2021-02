Dendermonde deelt postkaartjes uit in Ros Beiaardthema voor Valentijn

In Dendermonde wilden ze iets speciaals doen met Valentijn en het Ros Beiaard. De stad en het comité riepen de hulp in van illustratrice Katrijn Jacobs om postkaarten te ontwerpen. Jacobs maakte 5 unieke kaartjes van het Ros Beiaard, Indiaan, Mars, Goliath en de knaptanden. Dat zijn belangrijke figuren uit de Ros Beiaard-legende. De stad lanceert de postkaartjes om vrienden, familie, buren of geliefden een hart onder de riem te steken met een mooie boodschap.

(Bekijk de verschillende postkaartjes hieronder.)