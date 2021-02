Dierenpark De Zonnegloed in Oostvleteren krijgt massaal veel voedseloverschotten voor hun dieren: "We kregen er zelfs te veel" 

De oproep van dierenpark De Zonnegloed in Oostvleteren om voedseloverschotten te doneren heeft het gewenste resultaat opgeleverd. Het dierenpark plaatste een kar voor de deur van het park waar mensen hun voedsel in konden leggen om zo de kosten voor het dure eten van de dieren wat te drukken.

“Die oproep is meer dan een succes geweest. Het was zelfs een overrompeling. Zodanig dat we zelfs een klein beetje hebben moeten afremmen. Nu werken we met een systeem waarbij we een oproep doen en dan per week of per 14 dagen zeggen hoeveel komkommers we bijvoorbeeld kunnen gebruiken”, zegt Karel Ackaert van De Zonnegloed.