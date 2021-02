Discotheek Red & Blue "over te nemen door de overheid": "Als mijn spaarcenten op zijn, ben ik alles kwijt"

De financiële steun van de overheid is volgens de eigenaar niet genoeg. "We kregen in het begin slechts 1.920 euro per maand, terwijl we wel 20.000 euro per maand aan vaste kosten moeten betalen. Op dit moment krijgen we 7.500 euro per maand. Dat bedrag krijgen we pas in maart. Op dit moment kan ik mijn vaste kosten dus eigenlijk niet betalen", klinkt het.