Donald Trump stapt boos uit acteursvakbond Hollywood na dreigende schorsing door rol bij bestorming Capitool

In zijn brief benadrukte Trump voornamelijk zijn verwezenlijkingen in de wereld van de media. "Ik ben zeer trots op optredens in films als "Home alone 2", "Zoolander" en "Wall Street: money never sleeps" en televisiereeksen als "The fresh prince of Bel-Air", "Saturday night live" en natuurlijk, een van de meest succesvolle series in de televisiegeschiedenis, "The apprentice". Om er maar een paar te noemen."