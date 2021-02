Dramatische brand in Jette: bewoner dood en brandweerman gewond

Tijdens het blussen is een brandweerman door de vloer van de tweede verdieping gezakt (zie foto hieronder) en in de kelder terechtgekomen. Woordvoerder Walter Derieuw van de brandweer: "Hij werd onmiddellijk geëvacueerd door zijn collega’s en overgebracht naar het ziekenhuis. Hij was heel de tijd bij bewustzijn."

De aanwezige brandweerlui waren onder de indruk van het incident. "We hebben daarom ons FIST Team ingezet, wat staat voor Fire Stress Team", licht Derieuw toe. "Dat is een speciale ploeg die onze mensen bijstand verleent in zulke gevallen. Ze kunnen bij de teamleden op verhaal komen." De gewonde brandweerman heeft intussen het ziekenhuis mogen verlaten, maar moet nu thuis revalideren.