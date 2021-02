Frituur uit Lanaken ontwerpt carnavalssnack: friet en frikandel met rood-geel-groene saus

"Door het wegvallen van de festiviteiten zaten we al een tijdje te broeden op een carnavalsrecept," vertelt Mike Paradis. "We hebben uiteindelijk gekozen voor drie sauzen in de carnavalskleuren. Ze zijn niet alleen kleurrijk maar zorgen ook voor een pittige en smeuïge smaak." Wat er in de sauzen zit en vanwaar ze hun kleur halen? "De gele is joppiesaus. De rode en de groene sauzen zijn huisbereide sausjes en dat recept geef ik niet prijs," blijft Mike aan de oppervlakte. Carnaval zit nu eenmaal vol met mysteries.