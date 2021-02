Doek valt definitief over frisdrankproducent Léberg Bronnen uit Roosdaal: "Geen overnemer gevonden"

Curator Jos Mombaers is formeel: het doek valt definitief over frisdrankproducent Léberg Bronnen in Roosdaal. Er is geen enkele kandidaat-overnemer meer. Daarmee komt een einde aan de langzame doodsstrijd van het bedrijf, die nu iets meer dan een jaar heeft geduurd. "Er komt nu een openbare verkoop van de inboedel: een afvul- en spoelmachine bijvoorbeeld, nog wat andere toestellen en wat er overblijft van de voorraad", licht Mombaers toe. "Ik verwacht dat de online veiling in maart zal starten."