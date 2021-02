Geraardsbergen versoepelt jeugdmaatregelen na massatesting: "Van de 1.700 tests slechts 28 positief"

Na de testing van vrijdag werden 5 klassen in quarantaine geplaatst. Daar komen nu 4 extra klassen bij. Ook enkele individuele leerlingen werden in quarantaine geplaatst om verdere besmetting te vermijden. "Deze snelle opvolging is mogelijk dankzij de doorgedreven contacttracing van de CLB’s in samenwerking met het UZ Gent, de medewerking van de scholen en de positieve opvolging van ouders en kinderen", laat de stad weten.