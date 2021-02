Gerecht houdt huiszoeking in Waals Parlement in verband met corruptiezaak rond Nethys

De vele corruptie- en fraudeschandalen rond Nethys en de intercommunale Publifin/Enodia draaien rond managers/politici die zichzelf hebben verrijkt met overheidsgeld, vaak met medeweten van of onder toezicht van politici die al dan niet een oogje toeknepen.

Eind 2016 al werd duidelijk dat een twintigtal lokale Waalse mandatarissen van PS, MR en CDH duizenden euro’s hadden opgestreken in adviesraden waar ze soms helemaal niet aanwezig waren. In 2017 kwam er een onderzoekscommissie in het Waals Parlement.

Vooral de PS liep politieke averij op, met ontslagen van een minister (Paul Furlan) en verschillende minder bekende politici (Luikse gedeputeerde André Gilles, burgemeester Stéphane Moreau van Ans, burgemeester Claude Parmentier van Wanze).

Publifin heet intussen Enodia, maar blijkbaar zijn sommige slechte gewoonten blijven bestaan. Zo moest in 2019 Muriel Targnon opstappen als voorzitter van de raad van bestuur van de intercommunale. Ze had de verkoop voor een zacht prijsje van drie dochterbedrijven van Nethys - teledistributiemaatschappij Voo, groenestroomproducent Elicio en de IT-groep Win - aan ondernemingen van François Fornieri verdedigd. Die verkoop is trouwens vernietigd door de Waalse Gewestregering onder leiding van Elio Di Rupo (PS).