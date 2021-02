Grondwettelijk Hof in Frankrijk keurt de "anti-Huawei-maatregel" goed: Chinese telecomnetwerk moet vervangen worden

Huawei is officieel een privébedrijf met zetel in Shenzhen, net over de grens met Hongkong. Het ontkent met klem dat het zou spioneren of werken voor het Chinese communistische regime, maar in veel landen wordt dat niet geloofd.

Het helpt ook niet echt dat niet duidelijk is wie precies de eigenaars zijn van Huawei en bovendien werd het bedrijf in 1987 opgericht door Ren Zhengfei, die eerder in het Chinese leger zat. Huawei is dan wel erg snel gegroeid tot de dominante speler in de Volksrepubliek en dat kan doorgaans alleen als je op goede voet staat met het regime in Peking. Tegelijk is Huawei echter een wereldspeler en een van de grootste producenten van telecomnetwerken geworden. Wereldwijd zouden er meer dan 170.000 mensen voor het concern werken.

Een pittig detail is dat Meng Wenzhou (zie foto onderaan), dochter van de stichter Ren en financieel directeur van Huawei, in Canada onder huisarrest zit wegens mogelijk gesjoemel en het omzeilen van Amerikaanse sancties tegen Iran.