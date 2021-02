Het hof van assisen in Brugge buigt zich over kruisboogmoord

Vandaag is de zogenaamde “kruisboogmoord” van start gegaan voor het hof van assisen in Brugge. Toen de beschuldigde 3 jaar geleden vermoedde dat zijn vriendin hem zou laten zitten voor het slachtoffer, sloegen de stoppen door en schoot hij hem dood met een kruisboog. De beschuldigde verklaarde aanvankelijk dat hij het slachtoffer per ongeluk had doodgeschoten, maar bekende uiteindelijk toch dat hij de intentie had om het slachtoffer te doden.