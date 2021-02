Bedrijfsbrand bij ArcelorMittal onder controle

De brandweerkorpsen van Zelzate, Assenede en Lochristi zijn uitgerukt voor een hevige brand bij ArcelorMittal in de Gentse haven. De brand ontstond rond 10 uur aan een vulmachine in de cokesfabriek. Hierdoor stonden zowel de machine en leidingen in brand. Rond 11.30 was de brand eindelijk onder controle en geblust. Er zijn metingen uitgevoerd, maar er zijn gelukkig geen giftige of gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De inwoners ten noorden van de fabriek kregen wel de raad om ramen en deuren dicht te houden en het verkeer op de John Kennedylaan kreeg de raad om de ventilatie uit te zetten.

