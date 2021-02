De kritiek op Sihame El Kaouakibi (Open VLD): hoe een chouchou van de politiek en zakenwereld aan het wankelen gaat

Er is sprake van een keuken en meubilair – ter waarde van respectievelijk 26.138 en 69.392 euro – die bij een ander bedrijf staan, maar wel betaald zijn door Let's Go Urban. Het verhaal is ondertussen bekend, maar schetst wel het stramien van de audit: Let’s Go Urban betaalde voor prestaties die voor andere bedrijven waren bestemd. Of nog: werknemers die voor het volle pond door LGU betaald worden, maar wel (gedeeltelijk) voor andere bedrijven werkten. En zo gaat het wel even door in de audit. Alles tesamen zou het om een bedrag van 342.077 euro.