Van Ben Weyts tot Romelu Lukaku: Indiase sekteleden bestoken Vlaamse politici en Rode Duivels op Twitter, maar waarom? 

Op YouTube deelde de sekte al in februari 2019 een filmpje over "Belgium". Daarin zien we straat- en dronebeelden van Antwerpen, gevolgd door enkele aanhangers die een huis betreden in een typische Vlaamse wijk. Een groep van een tiental personen, onder wie ook minderjarigen, verzamelt er rond de televisie en bekijkt een video van Rampal. Wanneer we aan het WhatsApp-contactadres vragen of er ook in België een ashram of gebedsplaats is voor volgers van Rampal, blijkt dat het geval te zijn: in Zoutleeuw.

We contacteren het "Informatie- en Adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties" (IACSSO), dat binnen de Federale Overheid Justitie bevoegd is voor het monitoren van sektes en hun internationale banden. De naam Rampal doet er nog geen belletje rinkelen. Het centrum ontving ook nog geen vragen om informatie over de goeroe en zijn organisatie. Als de op België gefocuste Twittercampagne blijft aanhouden, zou dat binnenkort wel eens kunnen veranderen.