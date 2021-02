"Het heeft geen zin om naar andere huisarts te gaan als je op lijst van risicopatiënten wil komen"

Ook bij huisartsenpraktijk Higeiya in Hasselt komen er heel wat vragen binnen. “Al voor dat de lijst van risicopatiënten gepubliceerd is, krijgen wij dagelijks heel veel vragen rond de vaccinatiestrategie”, vertelt huisarts Pieter-Jan Van Landegem aan Radio 2 Limburg.

“Sinds eergisteren krijgen we toch beduidend meer vragen. Veel patiënten vertellen me over hun aandoening en willen weten of ze dan ook een risicopatiënt zijn. Zo is het voor veel mensen bijvoorbeeld niet duidelijk of hun aandoening chronisch is of niet. Hoewel er nu een lijst is, zal er altijd een grijze zone blijven bestaan. Daar moeten wij als huisarts beoordelen of de patiënt in kwestie risicopatiënt wordt of niet.”