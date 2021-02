In Knokke-Heist krijgen carnavalsverenigingen duwtje in de rug van gemeentebestuur

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist geeft subsidies aan 16 carnavalsverenigingen. Die dreigen in financiële problemen te geraken doordat het carnaval in Heist afgelast werd wegens de coronacrisis. "We zullen het geld goed kunnen gebruiken voor een nieuwe praalwagen", zeggen ze bij de groepering "Bonte & Co".