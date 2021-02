Jong Leuvens bedrijf biedt met Oxy-bril elegant hulpmiddel voor zuurstofpatiënten

Patrick Kerckhof heeft zo goed als 24 uur op 24 zuurstof nodig. Hij gebruikt de Oxy-bril al even en is er heel tevreden over. "Ik heb hier veel minder last van dan van het oude systeem met slangen die de hele tijd over mijn wangen en achter mijn oren lopen. Dit is veel makkelijker als ik aan tafel zit, of voor mijn computer, veel eleganter bovendien. Ik word ook veel minder aangestaard nu. Dat was vroeger heel anders, maar daar had ik al mee leren leven", lacht Patrick. Om te kunnen lezen heeft Patrick een bril nodig. Zijn opticien liet daarom een opzetclip voor zijn Oxy-bril maken. "Enorm handig, alles is nu één geheel. Ik gebruik het nu een dikke week, maar ik ben er heel blij mee."