Tatoeëerders opgelucht nu ze vanaf maart weer mogen werken: "Lang genoeg gesloten gebleven"

Zelfde verhaal bij Didier De Gieter van Xtremetattoo in Herent: "Ik ben superblij. Ik heb het nieuws pas gehoord. Ik ga nu mijn klanten bellen om nieuwe afspraken in te boeken. En straks een fles champagne opendoen zie!" Dat de kappers sneller weer aan het werk mogen dan hij, stoot hem niet tegen de borst. "Al snap ik die logica wel niet. Ik kan rondkomen met twee klanten per dag waar ik lang aan werk. Ik heb dan ook veel minder contacten en ruim de tijd om alles netjes te ontsmetten. Bij een kapper is dat anders, maar ik klaag niet. Ik ben blij voor hen", aldus Didier.