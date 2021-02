Kortenaken krijgt eindelijk eerste  waterzuiveringsstation: "Zoveel mogelijk afvalwater zuiveren"

In november vorig jaar kwam Kortenaken nog in het nieuws na een reportage in het VRT-duidingsprogramma Pano over de achterstand van rioleringen in Vlaanderen. Daaruit bleek dat er 0% van het afvalwater uit de gemeente werd schoongemaakt. Intussen is dat al iets meer (2,46%), maar de nieuwe waterzuiveringsinstallatie moet daar dus extra werk van maken. "Die 2,46 procent komt omdat een gedeelte van deelgemeente Kersbeek-Miskom, voornamelijk de Doddelbergstraat, pas afgewerkt is en afgeleid wordt naar het zuiveringsstation in Kapellen bij Glabbeek", zegt burgemeester Stefaan Devos (CD&V).