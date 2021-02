Kristof Calvo: “Ik wil niet meer dé man van Groen zijn in de Kamer”

Kristof Calvo kreeg in oktober het deksel op de neus: zijn droom om minister te worden in de federale regering werd stukgeslagen. De teleurstelling was heel groot, maar na twee weken bedenktijd rechtte Calvo de rug en besloot hij de spreekbuis van zijn partij te blijven in de Kamer.

Nu, een kleine 4 maanden later, komt hij terug op die beslissing. Dinsdag twitterde Calvo dat hij een “nieuw hoofdstuk” zou aansnijden: hij blijft wel Kamerlid en gemeenteraadslid in Mechelen. Maar daarnaast gaat hij meer in de luwte werken, als Kamerlid én als medewerker bij de denktank van de Nederlandse partij GroenLinks.