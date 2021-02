Leerlingen Gentse Academie delen kunstwerken uit in Gent: "We noemen het T.A.ART, ofwel: Take Away Art"

De Academie heeft zich verdiept in de kunst van het geven. “We hebben speciale aandacht voor de manier waarop we iets zullen geven. Elke ontvanger krijgt op een unieke manier een cadeau. We komen toe met een rode loper, we geven het pakje coronaproof af en voegen er een certificaat van echtheid bij. Ook de fietsen zijn een kunstwerk op zich. Er zijn fantastische assemblages gemaak: strijkplanken die op fietsen gemonteerd worden, potten en pannen, fietsen die eruit zien als een kraanwagen enzovoort.” Ook de bedeling van de cadeautjes zal met een grote show verlopen. Die koeriers zullen dan ook feestelijk vertrekken in kleine teams. Die hele actie kan je volgen via de Facebookpagina van de academie. (Lees verder onder de foto.)