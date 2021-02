Limburgse artsen met allochtone roots informeren moslims over corona en coronamaatregelen in verschillende talen 

"Ik ben hoofd van de medische preventiedienst bij Ferm, de vroegere Boerinnenbond en KVLV", vertelt dokter Mouloud Kalaai. "Daar vroegen ze mij om laagdrempelige informatie te geven over corona via vraag en antwoord. In mijn bedrijf, bij de kinderopvang en thuiszorg bijvoorbeeld, werken heel diverse mensen. En die hebben heel verschillende vragen over corona. Dat heeft natuurlijk te maken met de cultuurverschillen tussen verschillende gemeenschappen. Zo krijgen we wel eens de vraag of mosiims mogen gevaccineerd worden tijdens de ramadan? En vanwaar dat virus plots komt? Of het om een straf gaat, een vraag die trouwens leeft in alle geloofsgemeenschappen."