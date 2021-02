Liveblog: Minder overlijdens en opnames, meer besmettingen, Overlegcomité deze namiddag samen

Het Overlegcomité zit deze namiddag samen om te bekijken of en welke versoepelingen er mogelijk zouden zijn. Veel besproken is de eventuele heropening van de kappers, maar dat is een risico, vindt viroloog Steven Van Gucht. "We zijn het enige land in Europa dat zijn cijfers relatief stabiel heeft gehouden. Een heel goede zaak", zei hij "Terzake". Hij is bang dat dit zal veranderen als daaraan gemorreld wordt, door de kappers te heropenen.



“Van het moment dat je aan onze formule gaat beginnen te prutsen, weten we niet wat er zal gebeuren. Daar hebben we om eerlijk te zijn wel schrik van. We denken dat het op dit moment beter is om niet te veel te prutsen aan de huidige formule, omdat we weten dat ze werkt. We zouden het liever niet zien, maar dat is een politiek debat waarbij andere argumenten belangrijk zijn.”