Mag een bedrijf na 6 jaar nog kosten aanrekenen voor een offerte? "Ja, maar het is niet klantvriendelijk"

Delphine bestelt uiteindelijk niks bij de firma en geeft naar eigen zeggen ook geen akkoord voor de opmaak van een offerte tegen betaling. "Ik herinner me wel dat we toen iets ondertekend hebben. Maar ik dacht dat dat een document was waarin we de firma toestemming gaven om onze gegevens te gebruiken."

Maar de keukenbouwer ziet het anders. Hij meldt haar onlangs aan de telefoon dat ze in dat document ook haar toestemming gaf voor de opmaak van een offerte tegen betaling.

Delphine kan zelf niet meer controleren of het klopt dat ze moet betalen. "Ik heb een paar jaar geleden grote kuis gehouden in de papieren van onze verbouwing. Van de bedrijven waarmee we niet in zee gingen, heb ik niks bijgehouden. Wie denkt er nu dat je jaren later nog moet betalen voor de opmaak van een offerte?!"