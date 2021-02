Nieuwe huisartsenwachtpost opent aan Sint-Jozefziekenhuis in Malle

De nieuwe huisartsenwachtpost heeft veel voordelen, zowel voor de patiënt als voor de huisarts. "In de wachtpost kunnen alle telefonische oproepen beantwoord worden door onthaalmedewerkers, waardoor de huisarts daar geen tijd mee verliest", legt dokter Sven Beersmans uit, de voorzitter van eerstelijnszone Voorkempen. "De patiënten moeten ook niet meer op zoek gaan naar waar de huisarts van wacht gevestigd is. Nu is er één centraal punt waar ook de veiligheid beter voorzien kan worden."

De ligging van de wachtpost, vlakbij het ziekenhuis, is bewust gekozen. De artsen kunnen zo gebruikmaken van het labo om bepaalde diagnoses snel te stellen.