Onderzoek bij 850 personeelsleden van woonzorgcentra: "zware periode, maar de meesten blijven graag naar het werk gaan"

De cijfers blijken wel sterk te verschillen van woonzorgcentrum tot woonzorgcentrum. En veel hangt af van de steun die het personeel krijgt van de directie en van de manier waarop er binnen het bedrijf gecommuniceerd wordt.

Sonja Reckers, een experte rond leiderschap en welzijn, die meewerkte aan het onderzoek, is niet verwonderd: "Organisaties die een cultuur hebben van communiceren zijn vaak veerkrachtiger en kunnen beter om met veranderingen. Het is belangrijk voor medewerkers om te kunnen praten over meningsverschillen en onzekerheden en om te weten dat er ook iemand is die luistert."