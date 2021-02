Overstroomde voetgangerstunnel krijgt podium in Halle: "Pendelaars begonnen met spoorlopen"

Door de felle regen overstroomde donderdagochtend de voetgangerstunnel tussen de Pallieterweidestraat en de Vanhamstraat aan het station van Buizingen. Daarop besloot de brandweerzone Vlaams-Brabant West samen met de stadsdiensten om een podium te leggen, omdat pendelaars begonnen met spoorlopen.

"Er werd vastgesteld dat mensen gingen spoorlopen om aan de overkant van de perrons te geraken. Daarom stelden we samen de Halse stadsdiensten een podium op in de voetgangerstunnel", laat de brandweerzone op sociale media weten. De brandweer onderstreept nogmaals dat spoorlopen nooit een goed idee is en levensgevaarlijk.