Panamarenkohuis wordt erkend als erfgoed: "Eén van de meest opmerkelijke naoorlogse kunstenaarswoningen"

Panamarenko woonde en werkte in het huis aan de Biekorfstraat van 1970 tot 2003. Het is zijn ouderlijk huis, waar zijn moeder een schoenenwinkel had op de gelijkvloerse verdieping. In de late jaren 1980 werd het huis grondig verbouwd door architect Luc Deleu van T.O.P.-office en zijn echtgenote Laurette Gillemot.

Wat meteen in het oog springt, is de glazen loggia aan de voorgevel: een stalen constructie van bijna 10 meter breed. De loggia was de werkkamer en exotische wintertuin van Panamarenko, waar hoge kamerplanten stonden en waar papegaaien vrij in mochten rondvliegen. Op het dak van het huis werd in 2011 ook een helikopterplatform geïnstalleerd, de "Panamarenko Airbase’ T.O.P.-office".