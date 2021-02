Pierre Van Damme: "Kapsalons heropenen is een risico, mijn dochter heeft gelukkig een scheerapparaat"

Vandaag beslist het overlegcomité of de kapperszaken opnieuw hun deuren mogen openen. "Epidemiologisch is het daarvoor te vroeg maar dit is een politieke beslissing. Politici hebben het laatste woord en we moeten ons daarbij neerleggen", zegt epidemioloog Pierre Van Damme (UA) in Start je Dag. "Als die beslissing valt, zullen er strikte voorzorgsmaatregelen aan de orde zijn. Denk aan één klant per tien vierkante meter, mondmaskers en een zeer goede ontsmetting. We moeten het contact tussen klant en kapper tot een minimum beperken wat bij contactberoepen per definitie moeilijk is. Het virus zit hier bij wijze van spreken op te wachten."