Provincie Antwerpen deelt meeste werkstraffen uit: "Samenleving heeft er meer baat bij"

De provincie Antwerpen is koploper in het uitdelen van werkstraffen. De cijfers kwamen er na een parlementaire vraag van Katrien Schryvers (CD&V), Vlaams parlementslid en gemeenteraadslid in Zoersel. "Na enkele jaren van daling, steeg het aantal werkstraffen in 2019 opnieuw tot boven de 4000. Eén derde daarvan werd opgelegd in de provincie Antwerpen. Het justitiehuis van Antwerpen was verantwoordelijk voor een vijfde van alle werkstraffen in Vlaanderen", zegt Schryvers.

Het gaat vooral om jonge daders, tussen 18 en 24 jaar. Vooral verkeersovertreders, maar ook mensen die veroordeeld worden voor drugsdelicten, krijgen een werkstraf opgelegd.