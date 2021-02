Rockband Golden Earring stopt ermee door ziekte van bandlid George Kooymans

Dat de band er midden in de coronacrisis mee moet ophouden, valt de leden zwaar. "Het is klote, we hadden liever een afscheidstournee gepland, maar dit is helaas wat het is", aldus zanger Barry Hay. "Ons laatste optreden blijkt in 2019 in Ahoy te zijn geweest. Dat was een mooie show met familie en vrienden erbij, maar we hadden het liever anders gezien."