Rusland wijst Europese diplomaten uit, rel over gevangen oppositieleider Navalny leidt tot nieuwe breuk met Europa

Spanning of niet, het is niet duidelijk of er nu meteen nieuwe EU-sancties tegen Rusland of Russische leiders en bedrijven komen. Onder meer Hongarije -waar premier Viktor Orban nogal bevriend is geraakt met de Russische president Vladimir Poetin- is wellicht gekant tegen sancties. Borrell is dan ook eerder in Moskou om de temperatuur op te meten en niet om te dreigen. Wellicht zullen Duitsland, Zweden en Polen nu op hun beurt Russische diplomaten de deur wijzen.