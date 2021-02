Geruzie binnen coalitie federale regering over sluiting treinloketten, De Vadder: "Liegen is een zwaar woord"

Bouchez gaf vanmorgen op RTBF aan dat de regeringscommissaris van Gilkinet wel degelijk bij het overleg over de loketsluitingen aanwezig was. Gilkinet was dus wel vertegenwoordigd toen de beslissing werd genomen. Heeft de minister dan gelogen in het parlement gisteren? "Dat nam Bouchez niet in de mond. "Liegen" is een zwaar woord in de politiek", analyseert Ivan De Vadder in "De ochtend" op Radio 1.