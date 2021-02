Sint-Trudo Ziekenhuis heeft vaccins klaarliggen voor zorgpersoneel maar mag ze niet toedienen: "Enorm frustrerend"

Jochen Nijs had geluk, hij werd in de eerste golf gevaccineerd. Maar er zijn nog veel zorgmedewerkers die op hun vaccin wachten. De maag- en darmspecialist begrijpt zelf niet goed waarom dat zolang moet duren. “Als we naar het aantal vaccins kijken, is dat moeilijk te begrijpen", legt hij uit. "Er liggen 1.623 vaccins in de diepvries. Het gaat dan om de verzekerde vaccins voor de woonzorgcentra en de verzekerde tweede dosis voor de mensen in het ziekenhuis die al gevaccineerd zijn, en daar bovenop nog eens de levering die volgende dinsdag voorzien is. Dat betekent dat 813 mensen twee vaccins kunnen krijgen. Als we alleen daar al naar kijken, is iedere zorgmedewerker in ons ziekenhuis gevaccineerd.”