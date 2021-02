Slechtvalk neergeschoten in Oud-Turnhout, inslapen enige optie: "Zijn poot is volledig kapotgeschoten"

Bij vogelopvancentrum Neteland in Herenthout werd gisteren een slechtvalk binnengebracht die was neergeschoten met een loodjesgeweer in Oud-Turnhout. De vogel lag er verzwakt in een tuin. Eerst dacht het opvangcentrum dat de vogel gewoon gewond was aan zijn poot, maar de poot was opvallend dikker dan de andere. Daarom werd er ook een röntgenfoto genomen, waarop duidelijk een kogel te zien was (zie foto onderaan dit artikel).