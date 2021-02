"Sneeuwstorm" met 10 tot 20 centimeter sneeuw op komst in Nederland, bij ons blijft het wellicht bij smeltende sneeuw

"In Nederland gaan ze zondag en maandag een heuse sneeuwstorm krijgen", weet ook onze weerman Frank Deboosere. Maar hoe zit het dan bij ons? "Dit weekend komt de kou vanuit Nederland dichterbij. In de nacht van zaterdag op zondag gaat de neerslag vanuit het noorden in Vlaanderen over in winterse neerslag, smeltende sneeuw en ijzel. Zondag krijgen we dan ook een portie sneeuw. In Vlaanderen is de kans op een sneeuwlaag reëel, maar 30 centimeter lijkt me wat aan de grote kant."