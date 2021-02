Stad Hasselt plant 500 bomen die bestand zijn tegen het veranderende klimaat

De stad Hasselt gaat dit voorjaar 500 bomen planten, die ook tijdens lange droge periodes niet snel in de problemen komen. De bomen moeten zorgen voor een betere opname van CO2 en fijn stof, meer schaduw en koelte en minder verdroging van de bodem. De stadsbestuur investeert er 150.000 euro in, de stichting Limburg Sterk Merk legt 89.000 euro in de pot.