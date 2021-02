Staking deel leerkrachten Joodse school omdat enkele leerlingen tweede coronatest weigeren

Na een corona-uitbraak op de Joodse school Jesode-Hatora Beth-Jacob in Antwerpen werd aangeraden dat leerlingen zich twee keer zouden laten testen. De school moest ook een week dicht. Op 21 janari heeft de grote meerderheid, zo'n 90 procent, van de middelbare scholieren zich laten testen. Normaal zou er dan zeven dagen later, op 28 januari, een tweede test volgen. Maar voor sommige leerlingen was het die dag pas hun eerste test. In principe zouden zij dus op 4 februari nog een tweede test moeten ondergaan.