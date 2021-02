Steeds meer pop-upwinkels in K in Kortrijk om leegstand te vermijden

Ook chefkok David Seelen van restaurant L’ improviste uit Waregem opent een pop-up traiteurzaak in de K in Kortrijk. Door de lockdown is zijn restaurant nog steeds gesloten, dus wat extra inkomen is mooi meegenomen: “Tijdens de eerste lockdown hadden we goed te doen qua omzet van take-away. Maar van november tot nu was het helaas niet meer zo druk.”

De nieuwe tijdelijke contracten bieden nu kansen waar zowel het winkelcentrum als de nieuwe zaakvoerders baat bij hebben. “Het is een heel mooie kans om zoiets te doen voor een jonge ondernemer. We hopen ook dat mensen binnenkomen die niets nodig hebben. Het is de bedoeling dat mensen vrolijk worden van als ze bij ons komen.”